Stati generali del Mezzogiorno di Forza Italia a Reggio, Tajani: "Pronti a campagna elettorale, non siamo preoccupati"

«Qui si conclude un percorso che ci ha visto ascoltare le regioni del sud, il mondo produttivo per dare risposte concrete come partito e governo, dimostrando quanto Forza Italia sia una grande famiglia politica dotata di una virtù che non tutti hanno: quella di saper ascoltare. E' facile pontificare, molto più difficile ascoltare. Ascoltare serve per poter decidere bene».

«In Calabria cominceremo tutti, ventre a terra, a sostenere Roberto e le nostre liste ma poi dobbiamo guardare al risultato del 2027 e il successo della Calabria sarà uno straordinario trampolino di lancio anche per vincere, non solo in Calabria, nel 2027».

«Questa è una famiglia che non si ferma mai. Mentre altri vanno in vacanza noi parliamo di politica ci stiamo preparando a una campagna elettorale in Calabria». Così il segretario di Forza Italia, Antonio Tajan i, dal palco degli Stati generali del Mezzogiorno che si aprono oggi a Reggio Calabria. E ha aggiunto: «Non sono affatto preoccupato della campagna elettorale, sono sicuro che i consensi aumenteranno perché i calabresi si rendono conto e si renderanno conto di cosa significa avere un buon governo regionale».

La Calabria non è con il cappello in mano, il governo premia coraggio

«Stiamo cercando di affrontare e risolvere i problemi del Mezzogiorno, ma non solo dicendo che servono soldi, serve anche un cambiamento di mentalità. Ricordo il giorno della vittoria di Roberto (Occhiuto, ndr): disse che 'non sarà una regione con il cappello in mano, lamentosa, ma che alzerà la testa e dimostrerà di saper uscire dalle difficoltà che ha'. Allora, è dovere del governo centrale aiutare chi ha il coraggio, chi non sta con il cappello in mano e dice: 'io ci sonò». Così il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, riferendosi al governatore calabrese ed esponente azzurro, dal palco degli Stati generali del Mezzogiorno in corso a Reggio Calabria.

Poi sempre rivolgendosi a Occhiuto, ha rimarcato la capacità di «usare i soldi che vengono da Roma per cambiare la regione: questo è successo durante il tuo governo ed è stata una manifestazione di buon governo», ricordano per inciso che «Forza Italia governa 4 regioni del sud» e «per noi il sud rappresenta una straordinaria risorsa elettorale ma non solo elettorale. E' anche una fucina culturale».