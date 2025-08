Tirocinanti d’inclusione sociale, a Taurianova è corsa alla stabilizzazione

L’Amministrazione comunale ha approvato l’atto di indirizzo per la stabilizzazione degli 11 tirocinanti di inclusione sociale in forza all’Ente. L’esecutivo ha sottoposto la procedura a due condizioni sottolineate nella delibera approvata: anzi tutto, che la Regione formalizzi in un atto concessorio il finanziamento per ora annunciato in «una mera dichiarazione d’intenti» e, in secondo luogo, che il governo nazionale e quello regionale si facciano «carico di storicizzare la spesa corrispondente alla quota necessaria rimanente». In pratica, una richiesta di salvaguardia per le nuove uscite di bilancio necessarie per pagare la stabilizzazione.

