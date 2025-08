Villa San Giovanni, gli stati generali di Forza Italia riportano l’attenzione sulle prospettive del Sud

Le mille voci del Mezzogiorno. Con le sue ansie, i suoi bisogni, le sue istanze i suoi obiettivi, il suo futuro. Se ne fa portavoce Forza Italia che ha riunito a Reggio l’intera squadra di dirigenti, parlamentari, eurodeputati e ministri per portare spunti e proposte al tavolo di lavoro del governo nazionale. Ha scelto Reggio come tappa finale della lunga campagna di ascolto avviata in tutte le regioni del Sud, confluita negli stati generali del Mezzogiorno, alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani.

