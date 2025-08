Inclusione sociale, Siderno stabilizza sedici tirocinanti

Il Comune ha deliberato la stabilizzazione di 16 soggetti già impegnati in Tirocini di inclusione sociale (Tis), dopo aver aderito all’avviso pubblico regionale denominato “manifestazione di interesse rivolta ad enti pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di inclusione sociale”, rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga ed aver poi sottoscritto apposita convenzione con il competente Centro per l’Impiego, dando avvio alle relative attività progettuali.

La giunta della Regione Calabria proprio il 23 luglio scorso ha approvato una delibera con la quale ha incrementato da 40mila a 54mila euro, il contributo concesso ai Comuni per ogni tirocinante di inclusione sociale under 60, che le Amministrazioni hanno provveduto a stabilizzare entro il 31 luglio.

