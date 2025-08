Dialogo e pace: Palmi capitale della diplomazia onoraria con "Ponti del Sud"

Grande attesa per "Ponti del Sud: i Consoli Onorari per un Mediterraneo delle Relazioni e della Pace", evento promosso dal Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria, dalla Fondazione Cre Calabria Roma Europa, in collaborazione con il Comune di Palmi e con il sostegno editoriale della Gazzetta Diplomatica.

Per la prima volta in Calabria, 17 Consoli Onorari provenienti da tutta Italia si incontreranno a Palmi insieme alle più alte autorità civili, giudiziarie e militari, per discutere di diplomazia del Sud, dialogo tra i popoli e costruzione della pace.

Nella giornata odierna il Console Onorario del Regno del Marocco per la Calabria, Domenico Naccari, e il Consulente del Consolato, l'avvocato Giuseppe Saletta, effettueranno un sopralluogo nella Sala del Consiglio Comunale di Palmi per verificare gli ultimi dettagli organizzativi, confermando che tutto è pronto per accogliere delegazioni e ospiti.

Saranno presenti, tra gli altri, Clara Vaccaro, Prefetto di Reggio Calabria; Caterina Chiaravalloti, Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria; Filippo Pietropaolo, Vicepresidente della Regione Calabria; Denis Nesci, europarlamentare; Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi; Simona Scarcella, sindaco di Gioia Tauro; Francesco Cardone, presidente del Consiglio Comunale di Palmi; Giuseppe Magazzù assessore grandi eventi Comune di Palmi; Giacomo Crinò e Giuseppe Mattiani, consiglieri regionali; sindaci, rappresentanti del mondo culturale e giuridico.