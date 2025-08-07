Il Comune di Melito Porto Salvo dichiara “guerra” alla plastica

Due macchine “mangiaplastica” installate in punti strategici. Consentiranno di aumentare la raccolta differenziata, di tutelare l’ambiente e, ai cittadini virtuosi, di accumulare punti utili per le premialità che verranno definite strada facendo. Gli eco-compattatori, ottenuti in comodato d’uso gratuito dal Comune di Melito Porto Salvo grazie all’accordo siglato con Corepla, sono stati posizionati nella piazzetta alle spalle dell’ex mercato coperto e all’inizio del lungomare Dei Mille.

Si tratta di zone considerate “sensibili” per il numero di persone che vi transitano quotidianamente. Obiettivo di “RecoPet”, il progetto promosso da Corepla su scala nazionale “aumentare l’intercettazione di bottiglie e contenitori per liquidi in “pet” a uso alimentare, attraverso un innovativo sistema premiante per i cittadini”. Ieri mattina, in conferenza stampa sono stati forniti i dettagli della novità che, in prima battuta, interpella il senso civico dei cittadini. Nell’aula consiliare a parlarne sono stati il sindaco, Tito Nastasi, e l’assessore al ramo, Emilio Vazzana.

