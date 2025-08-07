Salvini: ho incontrato Occhiuto, lui ha la mia fiducia. "Da lui scelta coraggiosa. Stiamo preparando le liste della Lega"

«Sì, ho visto Roberto Occhiuto». Ieri sera c'è stata una «bellissima cena della Lega con gli amministratori uscenti. Stiamo preparando le liste più forti possibile per portare la Lega ad essere il primo partito in Calabria». Così il vicepremier e ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Villa San Giovanni, ad una domanda sulle vicende politiche della Calabria e sulle prossime regionali. «Mi si può dire - aggiunge - che questa è una ambizione eccessiva, ma anche il ponte lo era. Sono convinto che donne e uomini della Lega possono portarci ad essere il partito che rappresenta la maggioranza dei calabresi. Occhiuto ha fatto una scelta coraggiosa ed ha la mia fiducia».