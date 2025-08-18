Elezioni regionali in Calabria, anche Giuseppe Ranuccio (sindaco di Palmi) in corsa per un seggio a palazzo Campanella

Le elezioni regionali in Calabria si avvicinano sempre più e la corsa per un seggio a palazzo Campanella è partita già da tempo. Tra coloro che si misureranno con la competizione elettorale, c'è anche Giuseppe Ranuccio attuale sindaco di Palmi. Il giovane amministratore, che sarà uno dei big del centrosinistra in campo e che è pronto a dar vita ad un bel derby con Mattiani (consigliere regionale della Lega), ha ufficializzato la candidatura con un post sui social.

"Mi candido al Consiglio regionale. Dopo otto anni da sindaco e l’esperienza come Consigliere Metropolitano, ho deciso di mettere la mia storia e il mio impegno al servizio della Calabria. In tutto questo tempo ho scelto sempre la strada della coerenza e del lavoro concreto per la comunità, senza mai inseguire convenienze politiche.

Mi candido con la stessa passione e determinazione di sempre: per una Calabria più pulita, più solidale, più sana. Una terra capace di sostenere chi investe, creare lavoro e generare nuove opportunità di crescita, per tutti. La mia storia parla di visione e di fatti: promesse mantenute, risultati incontrovertibili, amore e conoscenza del territorio. È il momento di scrivere una nuova pagina. Ripartiamo da qui. Sempre insieme".