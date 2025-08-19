Sondaggio Affari Italiani, Basile e Falcomatà in fondo alla classifica di gradimento dei sindaci metropolitani

I sindaci delle Città metropolitane di Messina e Reggio Calabria, Federico Basile e Giuseppe Falcomatà, si collocano in fondo alla classifica con un consenso, rispettivamente, del 43,7% e del 44,8%. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato da Affaritaliani.it, che analizza il gradimento dei quattordici sindaci metropolitani italiani. A guidare la graduatoria è Matteo Lepore, primo cittadino di Bologna, con il 58,7% delle preferenze, seguito da Roberto Gualtieri (Roma) con il 56,9% e da Massimo Zedda (Cagliari) con il 56,2%.

Il rilevamento prende in considerazione anche altri indicatori, come la popolarità dei presidenti di Regione e le intenzioni di voto. In questo ambito, il podio è tutto a trazione leghista: in testa Luca Zaia (Veneto) con il 67,9%, davanti a Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) con il 63,1% e Attilio Fontana (Lombardia) con il 61%. Poco sotto, al quarto posto, si trova Michele de Pascale con il 60,5%.