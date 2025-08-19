Sondaggio Affari Italiani, Basile e Falcomatà in fondo alla classifica di gradimento dei sindaci metropolitani

I sindaci delle Città metropolitane di Messina e Reggio Calabria, Federico Basile e Giuseppe Falcomatà, si collocano in fondo alla classifica con un consenso, rispettivamente, del 43,7% e del 44,8%. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato da Affaritaliani.it, che analizza il gradimento dei quattordici sindaci metropolitani italiani. A guidare la graduatoria è Matteo Lepore, primo cittadino di Bologna, con il 58,7% delle preferenze, seguito da Roberto Gualtieri (Roma) con il 56,9% e da Massimo Zedda (Cagliari) con il 56,2%.
Il rilevamento prende in considerazione anche altri indicatori, come la popolarità dei presidenti di Regione e le intenzioni di voto. In questo ambito, il podio è tutto a trazione leghista: in testa Luca Zaia (Veneto) con il 67,9%, davanti a Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) con il 63,1% e Attilio Fontana (Lombardia) con il 61%. Poco sotto, al quarto posto, si trova Michele de Pascale con il 60,5%.
Per quanto riguarda invece lo scenario politico nazionale, il sondaggio conferma Fratelli d’Italia come primo partito con il 30,1% delle preferenze. Alle sue spalle il Partito Democratico al 20%, il Movimento 5 Stelle al 12,2%, la Lega al 9%, Forza Italia all’8,2% e Alleanza Verdi Sinistra al 5,7%. Guardando alle coalizioni, il centrodestra si attesterebbe al 48%, con un vantaggio superiore ai dieci punti percentuali sul centrosinistra.
