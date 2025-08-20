Si è insediato il commissario al Comune di Condofuri

Con la nomina e il successivo insediamento del commissario prefettizio, a Condofuri il cammino del consiglio comunale a guida Pippo Paino si è ufficialmente concluso. La scelta del prefetto di Reggio Calabria è ricaduta sul viceprefetto Antonia Surace. Toccherà a lei traghettare l’ente fino alla prossima primavera, con la tornata elettorale che, come ogni anno, sarà verosimilmente fissata tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

