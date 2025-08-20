Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Si è insediato il commissario al Comune di Condofuri

Si tratta del viceprefetto Antonia Surace, che dovrà traghettare l’ente fino alle elezioni amministrative della prossima primavera dopo la fine della sindacatura di Pippo Paino

Con la nomina e il successivo insediamento del commissario prefettizio, a Condofuri il cammino del consiglio comunale a guida Pippo Paino si è ufficialmente concluso. La scelta del prefetto di Reggio Calabria è ricaduta sul viceprefetto Antonia Surace. Toccherà a lei traghettare l’ente fino alla prossima primavera, con la tornata elettorale che, come ogni anno, sarà verosimilmente fissata tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.
