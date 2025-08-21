Rosarno “snobba” le Regionali: pochi nomi per formare le liste

In vista delle elezioni regionali di ottobre, anche a Rosarno è partita ufficialmente la campagna elettorale, con una serie di incontri nei circoli locali, che hanno l’obiettivo di definire la scelta dei candidati più adatti a rappresentare gli interessi dei partiti e delle comunità.

I confronti, vivaci e partecipati, non sono esenti da momenti di tensione e polemiche tra le forze politiche che si contendono un seggio alla Regione.

In un clima di crescente divisione, che sembra replicare le dinamiche delle ultime elezioni comunali, emerge una proposta di unificazione. Alcuni esponenti politici di spicco, come Gaetano Rao, già sindaco di Rosarno ed ex assessore provinciale, auspica che tutte le forze politiche, al di là delle tradizionali contrapposizioni tra centrodestra e centrosinistra, riescano a convergere sulla figura di un unico candidato capace di rappresentare in modo credibile e coerente le esigenze e le istanze di Rosarno ai livelli regionali.

