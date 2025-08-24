Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Elezioni regionali con vista... sulle deleghe della Metro City

Elezioni regionali con vista... sulle deleghe della Metro City

Il segretario regionale del Pd Nicola Irto ha promesso che, se vincerà il centrosinistra, tra i primi atti ci sarà il trasferimento delle deleghe a Palazzo Alvaro. E il centrodestra cosa dirà?

Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio

Aveva ragione il sindaco Giuseppe Falcomatà quando in tempi non sospetti affermava: «Le deleghe e le funzioni della Città Metropolitana? La Regione non ce le darà a breve, anzi saranno oggetto delle prossima campagna elettorale». Profetico. E non era difficile esserlo, dal momento che in sei anni di governo (prima Santelli e poi Occhiuto) il centrodestra non ha trovato il tempo necessario per sanare una “frattura istituzionale” che rende monca la Città Metropolitana reggina, l’unica in Italia a non avere ottenuto dalla Regione ciò che le tocca per legge.
