Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Condofuri, Paino: «Un patto scellerato per mandare a casa l’Amministrazione»

Condofuri, Paino: «Un patto scellerato per mandare a casa l’Amministrazione»

Lunghissima lettera ai concittadini dell’ex sindaco sulla rovinosa caduta del Civico Consesso dopo le dimissioni di sette consiglieri (tre di maggioranza)

È racchiuso in una lunghissima lettera indirizzata ai suoi concittadini il pensiero di Pippo Paino sulla rovinosa caduta del Consiglio comunale. E nel valutare la decisione dei sette consiglieri dimissionari (tre di maggioranza e quattro d’opposizione) di rimettere contestualmente il mandato, aprendo così la strada della crisi senza possibilità di ritorno, usa espressioni taglienti. La prima responsabilità che l’ex primo cittadino affibbia a chi ha “abbandonato la nave” è di aver tradito la fiducia popolare e quella dei colleghi di maggioranza.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province