Elezioni in Calabria, Scopelliti tira le fila guardando anche alle Comunali

Rieccolo. Le elezioni regionali si avvicinano e Peppe Scopelliti respira aria di casa. Continua il suo tour per la Calabria presentando il libro “Io sono libero” (lunedì sera era allo Sporting Stelle del Sud a Reggio e ieri a San Lorenzo) e tra le tante cose che dice lancia messaggi ai suoi sostenitori.

«La gente mi chiede di tornare in politica – ha detto rispondendo alle domande del giornalista Rai Peppe Malara –. Ma io so bene quello che ho vissuto, soprattutto quello che ha patito la mia famiglia. Francamente, oggi non sono più disponibile. L’amore per la gente è sempre smisurato e l’interesse per la politica pure, tuttavia poi devo fare i conti con altro».

