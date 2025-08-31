Elezioni in Calabria, l’imprenditrice Rodi Morabito scende in campo per i democrat

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Colpo di scena alle prossime elezioni regionali, nel Partito democratico di Rosarno spunta una nuova candidatura al femminile. Per la prima volta un’imprenditrice rosarnese, vittima di intimidazioni, accetta la sfida politica. Si tratta di Patrizia Rodi Morabito, imprenditrice agricola di Rosarno e vicepresidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, che negli anni e di recente ha subito pressioni legate alla gestione dei suoi terreni, senza mai arrendersi. Una donna che ha scelto di rimanere nella sua terra, continuando a lavorare. La Rodi dovrebbe correre in tandem con il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, anche lui candidato alle regionali.
