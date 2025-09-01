Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Verso il voto in Calabria, Raffa boccia la scelta di Falcomatà: «La sua candidatura pare una fuga»

«E la smetta di essere contro il Ponte sullo Stretto, perché dopo la sua esperienza nel mancato collegamento sul Calopinace non è attendibile. Salvini è stato bravo: un investimento da 13,5 mld qui non si era mai visto»

È lontano dalla politica attiva da qualche anno, tuttavia il clima elettorale non lo lascia indifferente e la sua opinione fa sempre rumore in città. Peppe Raffa è stato l’ultimo presidente della Provincia di Reggio Calabria, una vita in FI e gli interessi della città sempre in primo piano. Ecco perché stigmatizza la scelta del sindaco Giuseppe Falcomatà di candidarsi al Consiglio regionale: «Qualora fosse confermata la scelta di Giuseppe Falcomatà di candidarsi a consigliere regionale, credo – afferma Raffa –, che il sindaco si farebbe un clamoroso autogol. Perché questa sua scelta avrebbe il fastidioso retrogusto di una fuga dalle sue responsabilità. Significherebbe tradire il mandato elettorale avuto dai cittadini e concentrarsi solo sulle sue esigenze politiche personali».
