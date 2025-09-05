Reggio, l’Aula unita contro le intimidazioni poi “scoppia” la campagna elettorale

La condanna alle intimidazioni con cui le cosche hanno alzato il tiro e la cittadinanza onoraria per il presidente della Fifa, Gianni Infantino, uniscono il Consiglio. Per il resto è guerra aperta. I toni sono quelli della campagna elettorale.

Eppure sembrava partita bene la seduta che ha portato all’elezione dei nuovi organi di revisione (il collegio presieduto da Nicola Raffaele e composto da Carlo Gaudio e Giacomo Marino) all’approvazione del nuovo regolamento sugli orti urbani, che azzera il canone di concessione e a una raffica di debiti fuori bilancio. Il consigliere Giuseppe Marino, capogruppo del Pd ha espresso una ferma condanna «contro il linguaggio della violenza» che ha portato alle intimidazioni «alla giornalista Elisa Barresi e ad uno dei cantieri più importanti quello dell’ex Cinema Orchidea.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale