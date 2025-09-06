Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Regionali in Calabria, Forza Italia candida la mamma della ragazza vittima degli stupri di Seminara

Dopo che aveva denunciato i suoi stupratori, la minorenne non era più uscita di casa, mentre i suoi genitori avevano subito minacce e danneggiamenti

Gabriella Castelletti, la madre della ragazza vittima nei mesi scorsi di violenza sessuale a Seminara, nel reggino, e poi isolata dai suoi concittadini, é stata candidata da Forza Italia nella circoscrizione sud della Calabria come capolista di Forza Azzurri.

Dopo che aveva denunciato i suoi stupratori, la minorenne non era più uscita di casa, mentre i suoi genitori avevano subito minacce e danneggiamenti. Per la famiglia così era diventato impossibile continuare a vivere a Seminara. Per questo motivo, dopo un incontro con il presidente Roberto Occhiuto, la Regione ha messo a disposizione della famiglia un alloggio popolare in un altro centro della provincia di Reggio Calabria.

