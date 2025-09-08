Tridico: "Al pronto soccorso di Reggio Calabria situazione drammatica"

"Questa mattina sono stato al Pronto soccorso del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria: un’ora di un lunedì qualunque trascorsa qui è stata sufficiente a capire la situazione drammatica in cui versa questa realtà. In questa struttura medici e operatori lavorano si trovano spesso a dover affrontare limiti e difficoltà che non dovrebbero esistere". Così sui social Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria.

"La carenza di risorse e una gestione non efficace fanno sì che la struttura non sia all’altezza del servizio che i cittadini meritano, come accade purtroppo anche in altri ospedali della nostra Regione. Un sincero grazie va comunque ai medici, agli operatori e a tutto il personale sanitario, che con professionalità e umanità fanno davvero la differenza. I calabresi meritano di meglio: meritano una sanità che funzioni e una valorizzazione dei medici e degli operatori competenti, che non devono essere costretti ad andarsene per lavorare dignitosamente. Un’altra Calabria è possibile. Restare è possibile. Crediamoci!".