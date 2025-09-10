Regionali, i medici di Reggio Calabria: "Non usare la sanità in campagna elettorale"

Un invito a tutte le forze politiche, «senza distinzione, ad evitare toni esasperati, proclami emotivi o strumentalizzazioni che possano turbare ulteriormente un tessuto sociale già provato da anni di difficoltà, specie nel comparto sanitario» viene rivolto dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria. «Esortiamo i candidati e i rappresentanti politici - è scritto in una nota - a non alimentare divisioni, né a sfruttare singoli episodi o disagi personali per fare leva sull'emotività collettiva, generando narrazioni distorte della realtà sanitaria del nostro territorio. La sanità non è un concetto astratto, né un semplice argomento da talk show: è fatta da operatori, da medici, infermieri, tecnici, personale amministrativo che ogni giorno, spesso in condizioni difficili, garantiscono la tutela della salute pubblica».

L’Ordine afferma che una «visita al Pronto soccorso o un’esperienza personale non sono sufficienti per esprimere giudizi complessivi sul sistema sanitario, che va analizzato nella sua complessità, nelle sue criticità ma anche nei suoi punti di forza. I Pronto soccorsi sono affollati in tutta Italia, non solo a Reggio Calabria. Nonostante ciò, i medici affrontano le criticità ogni giorno, con spirito di sacrificio, abnegazione e una professionalità che viene ignorata o data per scontata».