Regionali in Calabria, l’escluso Mimmo Lucano ha presentato ricorso alle due Corti d’Appello

Reggio e Catanzaro dovranno ora pronunciarsi d’urgenza. Sinistra Italiana di Cosenza: «Per noi il capolista di Avs è lui»

Un momento della manifestazione in sostegno dell'ex sindaco di Riace, Domenico Mimmo Lucano, condannato dal Tribunale di Locri a 13 anni e 2 mesi di reclusione per presunte irregolarità nella gestione dell'accoglienza ai migranti nella cittadina, Riace (Reggio Calabria), 06 novembre 2021. ANSA/Marco Costantino

Mimmo Lucano ha presentato ricorso alle Corti d’appello di Reggio Calabria e di Catanzaro, chiedendo di essere reinserito nella lista di Alleanza Verdi-Sinistra per le elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre 2025. Al momento, com’è noto, le commissioni elettorali dei Tribunali di Reggio Calabria e di Cosenza lo hanno infatti dichiarato incandidabile, “depennandolo” di fatto dalle liste di Avs. A pesare sulla decisione è stata l’applicazione della legge Severino, scattata in seguito alla condanna a 18 mesi di reclusione – con pena sospesa – per falso, emessa a febbraio a conclusione del processo “Xenia” intorno al modello di accoglienza diffusa adottato a Riace per le persone migranti.
