Regionali in Calabria, l’escluso Mimmo Lucano ha presentato ricorso alle due Corti d’Appello

Mimmo Lucano ha presentato ricorso alle Corti d’appello di Reggio Calabria e di Catanzaro, chiedendo di essere reinserito nella lista di Alleanza Verdi-Sinistra per le elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre 2025. Al momento, com’è noto, le commissioni elettorali dei Tribunali di Reggio Calabria e di Cosenza lo hanno infatti dichiarato incandidabile, “depennandolo” di fatto dalle liste di Avs. A pesare sulla decisione è stata l’applicazione della legge Severino, scattata in seguito alla condanna a 18 mesi di reclusione – con pena sospesa – per falso, emessa a febbraio a conclusione del processo “Xenia” intorno al modello di accoglienza diffusa adottato a Riace per le persone migranti.

