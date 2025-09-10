Viabilità e dissesto a Reggio Calabria, Versace all’attacco: «Da mesi la Regione ci prende in giro»

È stata convocata per questa mattina alla Cittadella regionale una riunione straordinaria sul dissesto idrogeologico e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade della Città metropolitana. L'incontro sarebbe stato richiesto dall’assessore regionale ai Lavori pubblici Maria Stefania Caracciolo. Un incontro definito «surreale» dal vicesindaco metropolitano Carmelo Versace.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale