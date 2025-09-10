Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Viabilità e dissesto a Reggio Calabria, Versace all’attacco: «Da mesi la Regione ci prende in giro»

Viabilità e dissesto a Reggio Calabria, Versace all’attacco: «Da mesi la Regione ci prende in giro»

Il vicesindaco metropolitano contesta la nuova convocazione alla Cittadella dell’assessore Caracciolo: «È surreale, sa quali sono i problemi del territorio. E come può prendere impegni con Occhiuto dimissionario?»

di

È stata convocata per questa mattina alla Cittadella regionale una riunione straordinaria sul dissesto idrogeologico e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade della Città metropolitana. L'incontro sarebbe stato richiesto dall’assessore regionale ai Lavori pubblici Maria Stefania Caracciolo. Un incontro definito «surreale» dal vicesindaco metropolitano Carmelo Versace.
