Regionali in Calabria, saltano gli appuntamenti di oggi di Giuseppe Conte a Reggio e provincia

Saltano gli impegni elettorali previsti per oggi in Calabria del leader e presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte a sostegno del candidato alla presidenza della Regione, Pasquale Tridico.
L'ex presidente del Consiglio "a causa di motivi personali è costretto ad annullare gli impegni previsti oggi in Calabria": così in una nota il suo ufficio comunicazione.
Conte era atteso oggi alle 11.30 - visita alla Diga del Metramo a Galatro (RC), poi alle 16:30 all'ospedale di Locri e alle 19:30 per un incontro con i cittadini sul lungomare a piazza Indipendenza a Reggio Calabria.
Resta da capire se Conte riuscirà ad esserci domani per gli incontri previsti sempre in Calabria nel Vibonese.
Caricamento commenti
Commenta la notizia