Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Regionali in Calabria, saltano gli appuntamenti di oggi di Giuseppe Conte a Reggio e provincia

Regionali in Calabria, saltano gli appuntamenti di oggi di Giuseppe Conte a Reggio e provincia

di

Saltano gli impegni elettorali previsti per oggi in Calabria del leader e presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte a sostegno del candidato alla presidenza della Regione, Pasquale Tridico.

L'ex presidente del Consiglio "a causa di motivi personali è costretto ad annullare gli impegni previsti oggi in Calabria": così in una nota il suo ufficio comunicazione.

Conte era atteso oggi alle 11.30 - visita alla Diga del Metramo a Galatro (RC), poi alle 16:30 all'ospedale di Locri e alle 19:30 per un incontro con i cittadini sul lungomare a piazza Indipendenza a Reggio Calabria.

Resta da capire se Conte riuscirà ad esserci domani per gli incontri previsti sempre in Calabria nel Vibonese.

 

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province