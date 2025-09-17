Lucano al gruppo The Left, chiediamo al Papa di venire in Palestina

«Adesso massacrateci tutti. Un’idea di rivolta globale che parte dalla Locride, estrema periferia italiana, da Riace paese gemellato con Gaza». È quanto scrive sui social l’europarlamentare di Avs Mimmo Lucano, sindaco della cittadina in provincia di Reggio Calabria diventata simbolo dell’accoglienza dei migranti.

«In tutti questi anni - si legge in un post su Facebook - abbiamo dato un contributo per tentare di trasformare il dolore in speranza. Le parole da sole non bastano è necessario andare a Gaza, prendere parte, testimoniare contro gli orrori della guerra, dello stermino e del genocidio di un popolo inerme. Un appello rivolto ai parlamentari del gruppo The Left di cui faccio parte per costituire una delegazione la più partecipata possibile per andare a Roma alla Santa Sede e chiedere al Papa di venire assieme a noi in Palestina per fermare il massacro. È un sogno disperato e ribelle ma non abbiamo tante altre alternative».