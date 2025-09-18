Cannizzaro (FI): “Alle prossime comunali di Reggio si eleggeranno i presidenti di circoscrizione”

Nelle prossime consultazioni elettorali comunali della prossima primavera, a Reggio Calabria, si voterà anche per l’elezione dei Presidenti e dei consigli di circoscrizione. Lo ha annunciato ieri, il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.

«La città di Reggio era l'unica città metropolitana a non avere, da circa 15 anni, l’istituto delle circoscrizioni – ha ricordato Cannizzaro – Grazie ad un mio emendamento alla legge di bilancio 2022, che ha modificato l’art. 17 del Testo Unico degli EE.LL., Reggio è stata messa al pari delle altre città metropolitane d’Italia. Da lì in poi il Comune non è riuscito ad approvare il regolamento che avrebbe dovuto consentire di indire apposite consultazioni per dare seguito a quella norma di legge. La novità, che obbligherà la città di Reggio ad istituire le circoscrizioni, salvo la nomina di un commissario ad acta, arriva da una specifica missiva del Ministero dell’Interno».