Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Cedir e via Lia a Reggio Calabria, parcheggi multipiano per migliorare la mobilità cittadina

Cedir e via Lia a Reggio Calabria, parcheggi multipiano per migliorare la mobilità cittadina

Tre i progetti, ognuno da 15 milioni di euro, su cui l’amministrazione comunale chiede fondi alla Regione per rivedere i corridoi Nord e Sud e l’asse di collegamento tra le stazione ferroviarie Lido, Gallico e Pellaro

Due parcheggi multipiano e un nuovo snodo intermodale. Sono questi i tre nuovi progetti su cui punta l'amministrazione comunale per migliorare la qualità della mobilità cittadina. Tre progetti importanti, ma che sono ancora in cerca dei fondi necessari per la loro realizzazione. In questa direzione vanno le richieste da parte di Palazzo San Giorgio alla Regione Calabria per avere accesso a finanziamenti per un totale di 45 milioni di euro, 15 per ogni scheda progettuale presentata agli uffici della Cittadella.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province