Comune di Reggio Calabria, dopo la stagione del rigore i conti fotografano un ente in salute

I conti dell’Ente sono in salute. Un risultato frutto della stagione dei “sacrifici” della città che oggi può guardare con maggiore serenità al futuro. Certo di cose da fare ce ne sono tantissime ma gli anni drammatici del buco da profondo rosso sono un ricordo brutto. Così l’approvazione del bilancio consolidato arriva in aula senza ansie e con qualche giorno in anticipo rispetto «al termine ultimo previsto entro il 30 settembre» sottolinea l’assessore Domenico Battaglia che mette l’accento sulla portata del documento finanziario «che fotografa la situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’Ente e delle società partecipate».

