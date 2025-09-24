La ministra Calderone a Reggio: "Occupazione in crescita, bene la Calabria"

«Da ottobre del 2022 a oggi abbiamo recuperato due punti e mezzo di disoccupazione. Ma soprattutto, e mi piace sottolinearlo, i giovani e le donne sono oggi molto più attivi e molto più presenti nel mondo del lavoro. Un dato nazionale che è collegato alla Calabria che, tra le regioni del Sud, è sicuramente quella che ha le performance migliori». Lo ha detto la ministra al Lavoro Marina Calderone, oggi a Reggio Calabria. «Cresce l’occupazione in Calabria in dato generale - ha aggiunto - cresce l’occupazione giovanile e l’occupazione delle donne ancora di più di quella dei giovani. Mi pare di poter dire che la fine della stagione dei sussidi abbia portato una giusta attenzione e una caratterizzazione sul lavoro che è poi l'elemento importante perché poi costruisce certamente anche il benessere e il progresso dei territori». Salario passa da valorizzazione contrattazione «Certamente accettiamo la delega sul salario minimo e nei profili di delega costruiremo quello che è il percorso di attuazione che deve passare dalla valorizzazione del nostro sistema di contrattazione collettiva nazionale. L’Italia è il Paese che ha la struttura di relazioni industriali più solida e più efficace d’Europa ed è una tradizione molto antica. Nell’ambito di questo la nostra attenzione è al lavoro a tutto tondo, quindi anche alla componente del salario. Il nostro obiettivo è sostenere anche economicamente i rinnovi contrattuali e che possano risolversi in tempi brevi». Così la ministra del lavoro Marina Calderone.

«Ecco - ha aggiunto la ministra, oggi a Reggio Calabria per una iniziativa di Fratelli d’Italia in vista delle prossime regionali calabresi - su quello stiamo lavorando. Lavoriamo anche nell’ottica della prossima manovra di bilancio. Certamente il nostro obiettivo è quello di avere lavoro sicuro, lavoro stabile e lavoro che in prospettiva costruisca nuovo lavoro». AppLi strumento per portare al lavoro giovani Neet AppLi, il nuovo web coach del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha lo scopo di accompagnare i giovani Neet nella fase di attivazione o riattivazione al lavoro «per noi è un progetto importantissimo che fa parte della nostra campagna e soprattutto della nostra strategia per coinvolgere e portare al lavoro e all’attivazione i giovani Neet». Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone, oggi a Reggio Calabria per una iniziativa elettorale di Fdi in vista delle regionali in Calabria, parlando con i giornalisti.