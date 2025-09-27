Reggio Calabria, la senatrice Tilde Minasi: «Il prossimo sindaco? Salvini vuole una persona di sua fiducia»

Ultimi fuochi della campagna elettorale per le Regionali. Prima che a Reggio cominci la prossima per i rinnovo del Consiglio comunale. C’è un clima strano e frizzante in città. Ne abbiamo parlato con la sen. Tilde Minasi.

Quando si apriranno le urne, lei sarà soddisfatta se la Lega…

«Se la Lega supererà, come riteniamo, le percentuali di voti toccate alle ultime regionali, soprattutto a Reggio, dove stiamo lavorando da tempo sul territorio con estrema attenzione e capillarità, andando soprattutto a coinvolgere i giovani e presentando tra i candidati anche volti nuovi e puliti, come Armando Neri, che dovranno essere il presente e il futuro del partito. Candidati impegnati tra la gente, nell’ascolto dei problemi della città e nelle attività per migliorarne la condizione. Raggiungere quest’obiettivo significherà poter proseguire alla Regione nel lavoro fatto fin qui, in connessione diretta con il ministro Matteo Salvini e con il Governo, che tantissimo sta facendo per la Calabria, e lo stiamo dimostrando con i fatti. Basti pensare ai miliardi programmati o già versati in investimenti per infrastrutture, come per la Statale 106 Jonica, che dopo 40 anni di parole finalmente sarà riammodernata anche nel tratto reggino, e, a proposito proprio di Reggio, al caso specifico dell’Aeroporto dello Stretto, che sta raggiungendo numeri mai visti, diventando traino per la rinascita della nostra bellissima città».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale