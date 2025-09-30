Natalità in calo e cervelli in fuga, da Locri l’appello ai candidati presidente

L’associazione “Argomenti 2000” Rete Calabria, guidata da Cinzia Docile, ha indirizzato una lettera aperta ai tre candidati alla presidenza della Regione – Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano – per richiamare l’attenzione su alcune priorità che non possono più essere rinviate.
I cittadini calabresi torneranno alle urne con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato. Una condizione che – sottolinea l’associazione – si ripete troppo spesso nella storia politica regionale, con interruzioni premature dei percorsi istituzionali: «Ogni interruzione non legata a cause di forza maggiore rappresenta un tentativo di svilimento del voto dei cittadini».
