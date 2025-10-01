Falcomatà: «Difenderò Reggio Calabria e i suoi diritti nel nome di Italo»

Lavoro, dignità, orgoglio, senso di appartenenza. Si è mosso su queste direttrici il sindaco Giuseppe Falcomatà per svolgere il suo rapporto alla città, per raccontare ai suoi concittadini quanto fatto in 12 lunghi e difficili anni a Palazzo San Giorgio («fare il sindaco è bellissimo ma anche faticoso e io in questi anni sono cambiato tanto, nel fisico e nell’anima») e quanto vorrà fare a Palazzo Campanella. Con una certezza: «Noi siamo quelli – ha urlato Falcomatà dal palco di una piazza De Nava gremita – che non scappano, noi siamo quelli con il sorriso in faccia e i problemi sottobraccio, noi siamo quelli che difendono Reggio. Noi siamo quelli che saremo sempre e comunque dalla stessa parte. Perché noi amiamo Reggio. La famiglia Falcomatà ha dato la vita per Reggio. Mio padre Italo è morto per Reggio».

