Conte (M5S) a Villa San Giovanni: "Meloni gioca sporco. E' il primo agitatore delle piazze"

«Abbiamo un presidente del Consiglio che sta giocando sporco. E’ il primo agitatore delle piazze. Sta provocando lo scontro per soffocare il confronto e non è accettabile. Lo dobbiamo denunciare. Il presidente del Consiglio si sta dimostrando il primo estremista perché evidentemente vuole lo scontro sociale. Provoca con le sue affermazioni quasi per incitare alle reazioni e sperare forse di lucrare un qualche consenso politico. E allora dico a tutti i manifestanti, in tutta Italia, non cadete in trappola. Continuate a manifestare pacificamente». Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle, nel corso di una manifestazione elettorale a Villa San Giovanni a sostegno di Pasquale Tridico.

Conte questa mattina ha partecipato anche al corteo pro-Palestina, in occasione dello sciopero generale per Gaza, a Reggio Calabria.