Salvini: «A maggio per Reggio Calabria sogno un sindaco leghista»

Una piazza De Nava stracolma ha entusiasmato il “capitano” della Lega Matteo Salvini: «E chi se l’aspettava una pizza così? Siete bellissimi, grazie a tutti». E forse sarà stato anche il calore della piazza a spingere Salvini a immaginare il prossimo futuro: «Lunedì vinceremo queste elezioni regionali, poi tornerà presto qui a Reggio per la posa della prima pietra del Ponte e il prossimo mese di maggio libereremo questa bellissima città dalla sinistra. E guardate che io mantengo le promesse, perché per me la parola data è sacra: sono finito sotto processo a Palermo per avere promesso di non fare sbarcare in Italia clandestini e ho mantenuto la promessa a ogni costo».

Chiarito questo punto, Salvini ha insistito: non solo la promessa di vincere le prossime elezioni comunali ma di farlo «insieme a tutti voi – ha tuonato –. Il prossimo mese di maggio sogno un sindaco leghista a Reggio per fare un po’ di pulizia».

