Villa San Giovanni, riqualificazione degli accessi in spiaggia a Cannitello

Villa San Giovanni, riqualificazione degli accessi in spiaggia a Cannitello

Approvati dalla giunta il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello esecutivo. Adesione all’avviso pubblico della Regione nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione

Di qualche giorno addietro la riunione di giunta nel corso della quale l’esecutivo guidato dalla sindaca Giusy Caminiti ha dato il proprio placet al Progetto di fattibilità tecnica ed economica e a quello esecutivo per i lavori di “Riqualificazione dei percorsi di accesso alla spiaggia di Cannitello”.
Il tutto rientra nei percorsi specifici cristallizzati dall’avviso approvato, sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, dal Dipartimento turismo, marketing territoriale, trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile (Settore 2 - Attrattività dell’offerta turistica, spettacoli, eventi a rilevanza turistica e culturale) della Regione Calabria.
