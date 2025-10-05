Operazione Res Tauro, Alessio attacca la sindaca di Gioia: «Non una parola sulla ’ndrangheta»

Duro botta e risposta tra l’ex sindaco Aldo Alessio e l’attuale amministrazione targata Simona Scarcella, su argomenti che spaziano dalla legalità alla gestione della cosa pubblica. «Sono giorni – evidenzia il capitano di lungo corso – che ascoltiamo le parole di una macchina della propaganda che si è attivata ad hoc per sviare l’opinione pubblica. Ci aspettavamo nell’ultimo Consiglio qualche presa di posizione ufficiale sull’operazione “Res Tauro” e contro la ‘ndrangheta. Qualche proposta di chiamata di piazza per una manifestazione pubblica contro la presenza asfissiante della ‘ndrangheta che continua a indebolire il tessuto democratico cittadino e soffoca la democrazia e la libertà dei cittadini gioiesi onesti. E invece nulla. Dispiace vedere come tutto questo non ci sia. La sindaca si intesta di aver aperto il centro di raccolta rifiuti in un bene confiscato a Pino Piromalli “magicamente trovato chiuso”. Tutti sanno che quel bene è stato assegnato all’ente solo grazie a un’azione fortissima (ostracizzata con forti resistenze dentro la macchina comunale) della mia amministrazione. Tutti sanno che se oggi c’è un centro di raccolta rifiuti è perché la mia amministrazione ha lavorato per utilizzare un vecchio finanziamento che non trovava la luce tra bandi andati deserti e “annacamenti” vari di qualche funzionario responsabile. Il centro di raccolta – rimarca Alessio – è stato completato a ridosso delle elezioni 2024 con l’arrivo a metà luglio 2024 degli scarrabili acquistati dalla mia amministrazione (che oggi speriamo si utilizzino correttamente). Dunque, tutti sanno che la sindaca può intestarsi ben poco del lavoro svolto».

