Elezioni in Calabria, circoscrizione Sud: Forza Italia oltre il 20%, il Pd secondo partito I PRIMI DATI SULLE PREFERENZE

Nella circoscrizione Sud quando sono state scrutinate al momento 622 sezioni su 676. Il centrodestra vince col 65,83% davanti al centrosinistra col 33,26% e Democrazia Sovrana e Popolare con lo 0,91%. Di seguito i risultati della circoscrizione Sud che corrisponde alla provincia di Reggio Calabria, con 522.127 abitanti: 7 seggi

Centrodestra (Roberto Occhiuto)

Forza Italia: 20,30% (Salvatore Cirillo 15503, Giannetta 9317 voti)

Lega Nord: 13,90% (Giuseppe Mattiani 10672 voti)

Occhiuto presidente: 13,84% (Giacomo Crinò 7760 voti)

Fratelli d'Italia: 13,43% (Giovanni Calabrese 9.211 voti)

Noi Moderati: 2,33%

Unione di Centro: 1,46%

Forza Azzurri: 0,53%

Sud chiama Nord: 0,26%

Centrosinistra (Pasquale Tridico)

Partito democratico: 15,73% (Giuseppe Ranuccio 8887 voti)

Democratici e Progressisti: 5,45% (Nino De Gaetano 3838 voti)

Alleanza Verdi e Sinistra: 3,96% (Michele Tripodi, 2334 voti)

Tridico presidente: 3,72%

Movimento Cinque Stelle: 3,12%

Casa Riformista: 1,22%

Democrazia Sovrana e Popolare (Francesco Toscano)

La lista del terzo candidato, Francesco Toscano, è allo 0,81%