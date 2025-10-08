Elezioni comunali a Reggio, al via le grandi manovre. Ed ecco tirannide, sofismi e ipocrisia

«Chi vince festeggia e chi perde spiega». Lo dice un grande coach come Julio Velasco ed è una regola che vale sia nello sport sia in politica. Il centrodestra reggino può permettersi di festeggiare ancora per qualche ora e il centrosinistra può leccarsi le ferite ma il tempo scorre veloce e le Comunali già bussano alle porte. Che sia importante scegliere bene i due candidati a sindaco è fondamentale, farlo prima dell’avversario può essere decisivo. Ecco perché i due schieramenti politici (senza contare i civici) sono già in movimento per individuare il profilo giusto. È facile immaginare che nel centrosinistra sarà il Pd ad avere l’ultima parola su chi sarà l’erede di Giuseppe Falcomatà, mentre più complessa e nebulosa è la situazione nel campo avverso. Da una parte, infatti, ci sono i numeri stellari di Forza Italia (29% in città) e i muscoli di Francesco Cannizzaro che pretendono di indicare il prossimo candidato a sindaco; dall’altra il sogno di Matteo Salvini di avere a Reggio un sindaco leghista che cammina sulle gambe (e i voti) di Peppe Scopelliti, che ha innalzato al 15% il consenso per la Lega in riva allo Stretto. E poi c’è FdI con un ruolo più marginale... Chi la spunterà?

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale