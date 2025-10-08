In provincia di Reggio Occhiuto stravince con percentuali bulgare: vince in 92 centri su 97. Tutti i dati comune per comune

In questo articolo approfondiamo il dato elettorale delle elezioni regionali analizzandolo comune per comune. In provincia di Reggio Calabria (97 comuni) Occhiuto ha conquistato il 65,53% dei voti (pari a 154.075 in valore assoluto) contro il 33,57% di Tridico (pari a 73.450 in valore assoluto). 92 i comuni in cui ha vinto Occhiuto, 5 quelli in cui ha vinto Tridico.

Distribuzione territoriale del voto

Aree dove Occhiuto è andato più forte

Zona jonica reggina (da Locri a Brancaleone e fino ad Africo): consenso altissimo, spesso oltre il 70–80%.

Comuni come Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Casignana, Sant’Ilario dello Ionio, Samo, Laganadi, Varapodio, Sinopoli, Caraffa del Bianco, Scido hanno registrato percentuali record (tra l’80% e il 90%).

Area tirrenica (da Palmi a Bagnara fino a Scilla): prevalenza netta di Occhiuto, con medie tra il 60% e il 75%, a eccezione di Polistena (unica enclave di Tridico).

Zona aspromontana e preaspromontana (Sant’Eufemia, Oppido, Santa Cristina, San Procopio): anche qui Occhiuto supera spesso il 70%, con punte oltre l’80% nei centri minori.