In provincia di Reggio Occhiuto stravince con percentuali bulgare: vince in 92 centri su 97. Tutti i dati comune per comune

In questo articolo approfondiamo il dato elettorale delle elezioni regionali analizzandolo comune per comune. In provincia di Reggio Calabria (97 comuni) Occhiuto ha conquistato il 65,53% dei voti (pari a 154.075 in valore assoluto) contro il 33,57% di Tridico (pari a 73.450 in valore assoluto). 92 i comuni in cui ha vinto Occhiuto, 5 quelli in cui ha vinto Tridico.
Distribuzione territoriale del voto
Aree dove Occhiuto è andato più forte
Zona jonica reggina (da Locri a Brancaleone e fino ad Africo): consenso altissimo, spesso oltre il 70–80%.
Comuni come Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Casignana, Sant’Ilario dello Ionio, Samo, Laganadi, Varapodio, Sinopoli, Caraffa del Bianco, Scido hanno registrato percentuali record (tra l’80% e il 90%).
Area tirrenica (da Palmi a Bagnara fino a Scilla): prevalenza netta di Occhiuto, con medie tra il 60% e il 75%, a eccezione di Polistena (unica enclave di Tridico).
Zona aspromontana e preaspromontana (Sant’Eufemia, Oppido, Santa Cristina, San Procopio): anche qui Occhiuto supera spesso il 70%, con punte oltre l’80% nei centri minori.
Aree dove Tridico è andato meglio: area della Locride interna e dell’Alto Ionio reggino, in particolare nei comuni di: Bivongi, Martone, Mammola – qui Tridico supera il 53-61%. Cardeto – unico comune aspromontano con prevalenza Tridico. Polistena – roccaforte tradizionale del centrosinistra nella Piana di Gioia Tauro.
Equilibri complessivi
Occhiuto domina quasi l’intera provincia, con picchi oltre il 70% in 65 comuni su 97. Tridico mantiene piccoli ma significativi presìdi in aree storicamente di sinistra o con forte radicamento civico. La Locride interna è la fascia più equilibrata, mentre la Piana di Gioia Tauro e l’Aspromonte segnano il vantaggio più netto per Occhiuto.
Di seguito il voto comune per comune
Africo (Occhiuto 69,70%)
Agnana Calabra (Occhiuto 61,58%)
Anoia (Occhiuto 71,37%)
Antonimina (Occhiuto 79,78%)
Ardore (Occhiuto 66,75%)
Bagaladi (Occhiuto 59,44%)
Bagnara Calabra (Occhiuto 76,73%)
Benestare (Occhiuto 50,26%)
Bianco (Occhiuto 75,51%)
Bivongi (Tridico 52,76%)
Bova (Occhiuto 76,56%)
Bova Marina (Occhiuto 73,18%)
Bovalino (Occhiuto 50,58%)
Brancaleone (Occhiuto 77,66%)
Bruzzano Zeffirio (Occhiuto 80,37%)
Calanna (Occhiuto 74,55%)
Camini (Occhiuto 52,94%)
Campo Calabro (Occhiuto 61,67%)
Candidoni (Occhiuto 72,73%)
Canolo (Occhiuto 70,10%)
Caraffa del Bianco (Occhiuto 88,51%)
Cardeto (Tridico 53,48%)
Careri (Occhiuto 55,14%)
Casignana (Occhiuto 83,21%)
Caulonia (Occhiuto 62,01%)
Ciminà (Occhiuto 74,87%)
Cinquefrondi (Occhiuto 61,97%)
Cittanova (Occhiuto 63,22%)
Condofuri (Occhiuto 75,73%)
Cosoleto (Occhiuto 66,15%)
Delianuova (Occhiuto 82,77%)
Feroleto della Chiesta (Occhiuto 73,55%)
Ferruzzano (Occhiuto 78,55%)
Fiumara (Occhiuto 55,05%)
Galatro (Occhiuto 63,78%)
Gerace (Occhiuto 66,01%)
Giffone (Occhiuto 76,70%)
Gioia Tauro (Occhiuto 76,24%)
Gioiosa Ionica (Occhiuto 57,30%)
Grotteria (Occhiuto 72,47%)
Laganadi (Occhiuto 81,45%)
Laureana di Borrello (Occhiuto 77,90%)
Locri (Occhiuto 70,13%)
Mammola (Tridico 53,90%)
Marina di Gioiosa Ionica (Occhiuto 75,41%)
Maropati (Occhiuto 72,34%)
Martone (Tridico 61,08%)
Melicuccà (Occhiuto 76,88%)
Melicucco (Occhiuto 77,35%)
Melito Porto Salvo (Occhiuto 79,55%)
Molochio (Occhiuto 73,31%)
Monasterace (Occhiuto 71,59%)
Montebello Jonico (Occhiuto 74,89%)
Motta San Giovanni (Occhiuto 66,53%)
Oppido Mamertina (Occhiuto 73,32%)
Palizzi (Occhiuto 69,52%)
Palmi (Occhiuto 55,34%)
Pazzano (Occhiuto 63,16%)
Placanica (Occhiuto 58,19%)
Platì (Occhiuto 69,45%)
Polistena (Tridico 49,75%)
Portigliola (Occhiuto 74,56%)
Reggio Calabria (Occhiuto 61,49%)
Riace (Occhiuto 70,07%)
Rizziconi (Occhiuto 77,74%)
Roccaforte del Greco (Occhiuto 73,94%)
Roccella Ionica (Occhiuto 59,17%)
Roghudi (Occhiuto 77,48%)
Rosarno (Occhiuto 78,37%)
Samo (Occhiuto 81,32%)
San Ferdinando (Occhiuto 73,65%)
San Giorgio Morgeto (Occhiuto 58,64%)
San Giovanni di Gerace (Occhiuto 65,74%)
San Lorenzo (Occhiuto 79,75%)
San Luca (Occhiuto 70,46%)
San Pietro di Caridà (Occhiuto 59,06%)
San Procopio (Occhiuto 78,38%)
San Roberto (Occhiuto 69,20%)
Sant’Agata del Bianco (Occhiuto 67,92%)
Sant’Alessio in Aspromonte (Occhiuto 57,63%)
Sant’Eufemia d’Aspromonte (Occhiuto 70,41%)
Sant’Ilario dello Ionio (Occhiuto 80,95%)
Santa Cristina d’Aspromonte (Occhiuto 78,47%)
Santo Stefano in Aspromonte (Occhiuto 73,35)
Scido (Occhiuto 90,08)
Scilla (Occhiuto 63,42%)
Seminara (Occhiuto 64,00)
Serrata (Occhiuto 73,92%)
Siderno (Occhiuto 53,97%)
Sinopoli (Occhiuto 87,66%)
Staiti (Occhiuto (52,70%)
Stignano (Occhiuto 62,50%)
Stilo (Occhiuto 72,56%)
Taurianova (Occhiuto 76,05%)
Terranova Sappo Minulio (Occhiuto 76,44%)
Varapodio (Occhiuto 82,20%)
Villa San Giovanni (Occhiuto 53,98%)
