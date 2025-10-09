Il Pd si lecca le ferite: «Sconfitta netta ma il partito a Reggio Calabria è in crescita»

«Al presidente Occhiuto e agli eletti in Consiglio regionale vanno gli auguri di buon lavoro nell’interesse della Calabria e dei calabresi. Al tempo stesso, il voto consegna un quadro che impone una riflessione profonda e senza alibi». Muove da questa premessa l’analisi di Giuseppe Panetta, segretario della Federazione metropolitana del Pd, commentando l’esito delle elezioni regionali. «Ringrazio le candidate, i candidati e tutti coloro che hanno contribuito con passione e impegno a far crescere il Pd in questa difficile competizione. Nel complesso, per il centrosinistra, si tratta di una sconfitta pesante, non inattesa, che dobbiamo analizzare con rigore, coinvolgendo iscritti e simpatizzanti in un confronto vero, aperto e collettivo. Da questo dato negativo, tuttavia, bisogna ripartire, con le dovute e profonde correzioni».

