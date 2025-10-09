Reggio Calabria, Forza Italia in coro intona cori di giubilo per l’on. Cannizzaro

«Il risultato ottenuto da Forza Italia in tutta l’Area dello Stretto è motivo di profondo orgoglio e soddisfazione. Siamo il primo partito in tutti i Comuni (Bagnara, Scilla, San Roberto, Campo Calabro, Villa San Giovanni, Fiumara, Sant’Alessio, Santo Stefano, Laganadi, Motta, Cardeto, Calanna) e anche nella città di Reggio. È un risultato straordinario, che premia il lavoro di squadra, l’impegno costante dei nostri dirigenti e militanti, e la fiducia che i cittadini hanno voluto accordarci». Lo dichiara Roberto Vizzari, coordinatore dell’Area dello Stretto di FI, commentando gli esiti delle ultime consultazioni. «Questi numeri – prosegue Vizzari – dimostrano che Forza Italia è un partito vivo, radicato, capace di interpretare le esigenze del territorio e di offrire risposte concrete. Abbiamo costruito un modello di presenza politica basato sull’ascolto, sulla competenza e sulla serietà. Il nostro successo è il frutto di un percorso condiviso, che parte dalle comunità locali e guarda con fiducia al futuro. Un ringraziamento particolare va al coordinatore regionale Francesco Cannizzaro, il cui instancabile lavoro, la visione politica e la capacità di unire hanno permesso a FI di crescere in tutto il territorio calabrese. La sua guida rappresenta un punto di riferimento solido e determinante per il nostro movimento».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale