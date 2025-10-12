Reggio Calabria, il Masterplan torna in giunta: "disegnata” la città del futuro

Un altro passaggio in Giunta per recepire le istanze arrivate dal basso e poi l’Ente si doterà ufficialmente dello strumento che disegna il futuro della città: il masterplan. Dopo la campagna elettorale che ha tenuto impegnata la classe politica si dovrebbe riprendere il percorso con cui l’amministrazione Falcomatà intende tracciare le direttrici su cui costruire il futuro della città. Il masterplan fonda la strategia d’intervento a medio termine (2030) coerente con una visione a lungo termine (2050) sui principi della prossimità, del benessere della natura, della mobilità e della organizzazione policentrica. Insomma una visione d’insieme per proporre ai cittadini e alle amministrazioni che si succederanno nei prossimi decenni un obiettivo ed un metodo che si fonda su un approccio integrato ed olistico.

