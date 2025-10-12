Regionali in Calabria, Giovanni Calabrese: il mio risultato? Frutto d’un impegno costante

Con oltre 11mila preferenze, Giovanni Calabrese conquista un seggio nel Consiglio regionale della Calabria, risultando il primo degli eletti per Fratelli d’Italia nella Circoscrizione Sud. Ex sindaco di Locri per due mandati consecutivi e assessore regionale uscente con deleghe strategiche come lavoro, ambiente e turismo, Calabrese si conferma figura di riferimento nel panorama politico del territorio. «Sono felicissimo per questo risultato positivo e per la vittoria del centrodestra», ha dichiarato Calabrese a margine dello spoglio. «Ancora una volta Roberto Occhiuto ha dimostrato di essere un grande presidente e di avere una visione chiara per il futuro della nostra Calabria. Il mio risultato personale mi riempie di soddisfazione: è il frutto di un impegno costante, di un lavoro sul territorio e della fiducia che tanti cittadini hanno voluto rinnovarmi».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale