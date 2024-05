La rete No Ponte di Reggio pronta a tornare in piazza: «Ci sono falle enormi»

Il vasto e variegato arcipelago di sigle, associazioni e semplici cittadini che si oppone alla costruzione del Ponte sullo Stretto, si è dato appuntamento all’ex cinema Aurora di Santa Caterina su iniziativa di Libera, Legambiente, coordinamento No Ponte, Wwf e Venticinqueaprile Ampa. Obiettivo dell’incontro pubblico moderato da Maria Laura Tortorella (Patto Civico) è stato quello di condividere le principali obiezioni al progetto e prepararsi alla grande manifestazione di protesta del prossimo 18 maggio a Villa San Giovanni. Ha introdotto i lavori Elena Crucitti, referente di Libera per Reggio Calabria: «È ingiusto e scorretto mettere in contrapposizione lavoro e salubrità ambientale». È invece possibile e doveroso condurre i cittadini «verso una modalità di movimento sostenibile e non inquinante senza che ’ndrangheta e cosa nostra abbiano margine di manovra».

La prima tesi, ribadita più volte, è l’urgenza di studiare alternative a un sistema di mobilità giudicato incompatibile con le caratteristiche peculiari di un ambiente così delicato e particolare qual è l’area dello Stretto.