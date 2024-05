Ponte sullo Stretto, Caminiti: "Necessario sospendere la conferenza dei servizi"

«E' necessario sospendere la Conferenza dei servizi per avere più tempo, come comuni, per presentare le osservazioni e le richieste di integrazione al Ministero delle Infrastrutture». E’ quanto ha detto il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, durante il corteo contro il Ponte sullo Stretto, in corso a Villa San Giovanni (RC). «E' una richiesta non solo inoltrata dalla mia amministrazione, ma anche dai sindaci delle Città metropolitane di Reggio e Messina, Falcomatà e Basile. Peraltro, è bene ricordare che anche la società 'Stretto di Messinà ha avanzato simile richiesta al ministero, chiedendo tempo fino al prossimo 12 settembre per presentare le integrazioni richieste, procedura che comporterà anche la dilazione del nodo degli espropri».

Alla manifestazione è anche presente il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, per il quale «il Ponte è una questione politica che interessa tutti noi. I cittadini vanno ascoltati sempre - ha sottolineato Fiorita - poichè questa è un’opera che va a mettere le mani nelle tasche dei calabresi e dei siciliani e, comunque, resto convinto che il Ponte non sia un’opera prioritaria».