Ponte sullo Stretto, i sindaci di Reggio e Villa S. Giovanni: "Anche in Ue dubbi sulla Commissione Via"

«I dubbi che ci hanno spinto a ricorrere al Tar per approfondire la valutazione della Commissione Via del Ministero dell’Ambiente sull'impatto ambientale del Ponte sullo Stretto, trovano una sponda efficace anche nell’interrogazione presentata dai parlamentari europei di Left, S&D e Verts/Ale alla Commissione di Bruxelles».

Lo sostiene Giuseppe Falcomatà, sindaco metropolitano di Reggio Calabria, che in una nota congiunta con il sindaco di Villa San Giovanni Giusi Caminiti, ribadisce come «i territori abbiano il diritto di avere garanzie e certezze, così come le amministrazioni locali l’obbligo di tutelare ambiente e paesaggio e difendere i diritti dei cittadini nella consapevolezza di dovere di governare le fasi di cambiamento». «In Europa - ha spiegato Falcomatà - arrivano le battaglie che, da tempo, stiamo conducendo nell’area della Città Metropolitana, insieme al Comune di Villa San Giovanni, non per questioni ideologiche, ma per tutelare il territorio e difendere i diritti dei suoi abitanti». Falcomatà si è detto «confortato dal fatto che, anche a Bruxelles, su impulso del primo firmatario Pasquale Tridico e di numerosi eurodeputati del Pd e della sinistra, si avanzino perplessità sulla mancanza di studi tecnici rispetto ai rischi sismici, all’erosione costiera ed alle interferenze con le aree Natura 2000 di un’opera mastodontica e di un progetto che necessita di autorizzazioni in deroga ed una sostenibilità economica alquanto incerta».