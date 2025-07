Idrico, viabilità, depurazione: sul piatto le opere preliminari del Ponte sullo Stretto a Villa San Giovanni

Sopralluogo in città di tecnici della Stretto di Messina e commissione Territorio per ottenere, spiega la maggioranza, «l’ok alle opere preliminari al Ponte su idrico, viabilità, depurazione». Ai lavori dell'organismo, presieduto da Pietro Idone, i consiglieri Bevacqua, De Marco e Scicchitano, la sindaca Giusy Caminiti e l’assessore all’urbanistica Albino Rizzuto. Idone ha richiamato le richieste di maggio e il deliberato di giugno («votato dalla maggioranza, con la minoranza che lasciò l’aula») per aggiornamento tecnico e localizzazione degli interventi. Opere preliminari individuate ad ottobre scorso e inviate alla Conferenza istruttoria del Mit con «richieste pari a 138 milioni».

