Ponte, a Villa San Giovanni Forza Italia ribalta le accuse di “ambiguità”

La recente analisi politica del segretario dem Enzo Musolino, pubblicata ieri sulle nostre colonne e, in sintesi, incentrata sulle varie posizioni del centrodestra villese rispetto alla mega opera del Ponte sullo Stretto, ha portato il coordinamento comunale di Forza Italia a stigmatizzare quanto affermato dal Partito democratico che «si arroga il diritto di fare valutazioni in casa altrui», dicono gli azzurri.

Secondo Fi Villa la motivazione è nel ricercare «una visibilità mediatica e politica che oramai rappresenta una vera chimera», mirando a «creare strumentalizzazione all'interno del nostro partito, in considerazione di una normale dialettica politica sull'opera». Al contrario, sottolineano, il Pd dimostra invece «apatia su temi di valenza storica per la sinistra trattati dal centrodestra dentro e fuori Consiglio, come le procedure di stabilizzazioni dei Tis dell’ente».

