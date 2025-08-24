Villa San Giovanni, Caminiti: «Corte dei conti sul Ponte come il Cipess, solo un atto dovuto»

A breve tutto il “dossier” Ponte sarà al vaglio della Corte dei conti, così come annunciato dal ministro Matteo Salvini. Un passaggio che segue quello finalizzato al Cipess qualche settimana addietro. Per quanto riguarda la città di Villa San Giovanni – ci dice la sindaca Giusy Caminiti – «aspetta la bollinatura della Corte dei conti allo stesso modo in cui attendeva il deliberato del Cipess: si tratta di atti dovuti, ovviamente con la consapevolezza che la decisione che si assumerà non è politica ma squisitamente tecnica ed economica».

