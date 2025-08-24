Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Ponte sullo Stretto / Villa San Giovanni, Caminiti: «Corte dei conti sul Ponte come il Cipess, solo un atto dovuto»

Villa San Giovanni, Caminiti: «Corte dei conti sul Ponte come il Cipess, solo un atto dovuto»

Senza la bollinatura dell’organo di controllo «nessun cantiere potrà partire, nemmeno quelli per i lavori propedeutici. In assenza del progetto esecutivo non consentiremo nessuna ferita a Villa San Giovanni»

A breve tutto il “dossier” Ponte sarà al vaglio della Corte dei conti, così come annunciato dal ministro Matteo Salvini. Un passaggio che segue quello finalizzato al Cipess qualche settimana addietro. Per quanto riguarda la città di Villa San Giovanni – ci dice la sindaca Giusy Caminiti – «aspetta la bollinatura della Corte dei conti allo stesso modo in cui attendeva il deliberato del Cipess: si tratta di atti dovuti, ovviamente con la consapevolezza che la decisione che si assumerà non è politica ma squisitamente tecnica ed economica».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province