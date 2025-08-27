Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Ponte sullo Stretto / Progetto Ponte sullo Stretto, FI di Villa San Giovanni dice basta ai «messaggi fuorvianti»

Progetto Ponte sullo Stretto, FI di Villa San Giovanni dice basta ai «messaggi fuorvianti»

Il consigliere De Marco: «Ogni amministratore di buon senso dovrebbe avere un solo obiettivo: sedersi ai tavoli decisionali non per opporsi a priori ma per ottenere il massimo delle opere compensative »

Un rendering del Ponte sullo Stretto."Per me è una grande soddisfazione, vi ringrazio". Con queste parole il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha aperto la riunione al Mit sull'aggiornamento del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Al ministero si è svolto l'incontro istituzionale per presentare la relazione del progettista sull'aggiornamento del progetto definitivo del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.ANSA/US MIT+++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++

Le recenti dichiarazioni della sindaca Giusy Caminiti inerenti la bollinatura della Corte dei Conti riguardo il progetto Ponte sullo Stretto, diventano input di riflessione per il consigliere comunale Domenico De Marco. «La Corte, come per ogni opera pubblica, si limita a verificare la conformità economico-finanziaria delle delibere: può eventualmente esprimere un parere negativo, ma non ha alcun potere di annullarle. Si tratta di un passaggio tecnico e ordinario» afferma l’esponente di Forza Italia, secondo il quale l’iter in questione sarebbe invece stato trasformato dalla sindaca in un “presunto ostacolo”, con «un messaggio fuorviante che confonde i cittadini e riduce la portata della delibera fondamentale approvata dal Cipess lo scorso 6 agosto».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province