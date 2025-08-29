Corteo di barche e presidio a terra a Villa San Giovanni: continua la protesta contro il Ponte sullo Stretto

“Noi il ponte non lo vogliamo”. È questo lo slogan scandito dagli attivisti che hanno preso parte a un corteo di barche nello Stretto di Messina per dire no alla grande opera. Una ventina di imbarcazioni si sono radunate davanti alla costa di Villa San Giovanni, in Calabria, esponendo bandiere e striscioni con la scritta “No Ponte”.

In parallelo, sul lungomare di Cannitello, si è svolto un presidio a terra con la partecipazione di cittadini e comitati locali, anch’essi impegnati a ribadire la loro contrarietà alla realizzazione dell’infrastruttura.